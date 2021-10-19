Дело Орхана Инанды. Похищенный подвергся пыткам еще в Бишкеке

Руку директору международного учебного учреждения «Сапат» Орхану Инанды сломали в Бишкеке. Об этом написала на своей странице в Facebook адвокат Таалайгуль Токтакунова, ссылаясь на коллегу в Анкаре.

По ее словам, Орхан Инанды рассказал своему адвокату, как его похитили и привезли в Турцию.

«Похитили его трое, двое из них кыргызы, сразу в машине сломали ему руку. Смогут ли спокойно спать, жить и дышать те, кто похищал, участвовал и каким-то образом содействовал, особенно те, которые знали его лично, дружили с ним, получали скидки в лицеях «Сапат»?» — задается вопросом адвокат.

Она отметила, что в Турции Орхан Инанды также подвергся бесчеловечному отношению и пыткам.

5 июля этого года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды — один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Орхана Инанды в Кыргызстан. МИД вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары Орхана Инанды заключили под стражу.