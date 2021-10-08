В Бишкеке Cadillac врезался в опору моста. Предварительно, водитель был пьян

В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова автомашина Cadillac Escalade врезалась в опору моста. Видео распространили пользователи соцсетей.

Как рассказалив УПСМ, ДТП произошло накануне ночью, примерно в 3.00. Водитель Cadillac Escalade не справился с управлением и врезалась в опору моста. Участник ДТП не пострадал. Водитель, предположительно, был пьян. Назначена экспертиза. Машина водворена на штрафстоянку.

На видео запечатлено, как к месту инцидента подъехали мужчины на белом Lexus LX 570.

«Мужчины, вероятно, являются родственниками. При проверке на их автомашине не оказалось госномера. Поэтому Lexus LX 570 тоже водворен на штрафстоянку», — прокомментировали происшествие в УПСМ столицы.

Отметим, что на автомобиле был установлен госномер B2001D, на который в базе Carcheck числится 24 штрафа на сумму 45 тысяч сомов.