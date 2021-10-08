Очередную партию контрабанды на 840 тысяч сомов задержали в Лейлекском районе

В Лейлекском районе пограничники пресекли незаконный провоз контрабанды на 840 тысяч сомов. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в местности Сай водитель Mercedes-Benz пытался нелегально провезти из Таджикистана в Кыргызстан 400 килограммов кукурузы. В селе Арка задержали две грузовые автомашины, которых нашли 3,5 тонны лимонов и 3 тонны конфет. Водители пытались провезти груз в Кыргызстан вне пункта пропуска без соответствующих документов.

По предварительным данным, стоимость задержанных грузов составила больше 840 тысяч сомов.

После оформления протоколов задержанных водителей и грузы передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.