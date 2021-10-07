Бишкекчанка обвинила подростка в разврате над ее сыном. Факт не подтвердился

В Бишкеке женщина обвинила 14-летнего подростка в развратных действиях в отношении ее пятилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Уточняется, что факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Развратные действия» УК КР, назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы.

«В ходе следствия подросток был доставлен в следственную службу УВД Ленинского района. На допросе с участием законного представителя он сообщил, что не совершал каких-либо развратных действий. Судебно-медицинская экспертиза факт совершения развратных действий в отношении мальчика не подтвердила», — уточнили в ведомстве.