21:53
USD 84.80
EUR 98.48
RUB 1.16
Происшествия

Контрабандные носки и другую одежду из Кыргызстана задержали в Челябинске

В Челябинской области задержали контрабандную одежду из Кыргызстана. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.

По его данным, возле Троицка остановили грузовик, в котором перевозили товары народного потребления из Кыргызстана в Россию.

«В ходе таможенного досмотра сотрудники таможни обнаружили в машине более 2 тысяч пар носков с признаками контрафакта. Ущерб правообладателям составил 1,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в автомобиле находились 890 единиц детской и женской одежды без обязательной маркировки. Ориентировочная стоимость товара составила 2,3 миллиона рублей.

Запрещенный товар изъяли. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 171 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки» и 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» УК РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209373/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
In Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от контрафактных смартфонов
В Баткенской области заработала крупнейшая фабрика по пошиву одежды
В Баткене кыргызстанцы пытались незаконно ввезти в страну виноград и посуду
Две тонны винограда пытались нелегально ввезти из Таджикистана в Кыргызстан
Контрабандисты пытались вывезти уголь из Кыргызстана в Таджикистан
В Баткенской области задержали контрабанду топлива и энергетиков
Сотрудников таможни задержали в Бишкеке за контрабанду
В Баткенской области пограничники задержали контрабанду на 400 тысяч сомов
ОПГ, занимающиеся контрабандой, пытаются очернить нас — ГКНБ
В Кыргызстан незаконно пытались ввезти более тысячи голов скота
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Бишкек пешком. Жители Кара-Суу вышли на&nbsp;марш против Тилека Матраимова Из Оша в Бишкек пешком. Жители Кара-Суу вышли на марш против Тилека Матраимова
Кыргызстанки в&nbsp;Москве устроили массовую драку Кыргызстанки в Москве устроили массовую драку
Оборот 2&nbsp;миллиона сомов в&nbsp;сутки. В&nbsp;городе&nbsp;Ош выявлен подпольный цех с&nbsp;просрочкой Оборот 2 миллиона сомов в сутки. В городе Ош выявлен подпольный цех с просрочкой
В&nbsp;Бишкеке из&nbsp;Национального госпиталя сбежал пациент В Бишкеке из Национального госпиталя сбежал пациент
Бизнес
KICB наградил победителей акции &laquo;20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB!&raquo; KICB наградил победителей акции «20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; первым в&nbsp;КР запустил мгновенные переводы с&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; на&nbsp;MBank «Банк КЫРГЫЗСТАН» первым в КР запустил мгновенные переводы с «Тинькофф» на MBank
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;&laquo;Технопарк Аль-Джабр&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Кыргызтелеком» и «Технопарк Аль-Джабр» подписали меморандум о сотрудничестве
Digital week&nbsp;&mdash; 2021&nbsp;в цифрах и&nbsp;фактах Digital week — 2021 в цифрах и фактах
5 октября, вторник
21:51
В жилмассиве «Арча-Бешик-2» строят школу за $1 миллион 230 тысяч В жилмассиве «Арча-Бешик-2» строят школу за $1 миллион...
21:40
Контрабандные носки и другую одежду из Кыргызстана задержали в Челябинске
21:33
Айпери Медет кызы поборется за бронзу чемпионата мира
21:19
В Новосибирскую область из Кыргызстана не пропустили больше 17 тонн продукции
21:02
В Кыргызстане сняли документальный фильм о начале пандемии COVID-19