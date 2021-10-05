Контрабандные носки и другую одежду из Кыргызстана задержали в Челябинске

В Челябинской области задержали контрабандную одежду из Кыргызстана. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.

По его данным, возле Троицка остановили грузовик, в котором перевозили товары народного потребления из Кыргызстана в Россию.

«В ходе таможенного досмотра сотрудники таможни обнаружили в машине более 2 тысяч пар носков с признаками контрафакта. Ущерб правообладателям составил 1,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в автомобиле находились 890 единиц детской и женской одежды без обязательной маркировки. Ориентировочная стоимость товара составила 2,3 миллиона рублей.

Запрещенный товар изъяли. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 171 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки» и 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» УК РФ.