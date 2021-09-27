Убийство женщины в Бишкеке. Задержан подозреваемый

В Бишкеке по подозрению в убийстве женщины задержан подозреваемый. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Уточняется, что 28-летнего мужчину задержали на территории города. «Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Проводятся дальнейшие следственные действия в рамках настоящего досудебного производства», — сообщили в УВД.

Напомним, 38-летняя женщина была убита 22 сентября. Труп обнаружила ее мама. По некоторым данным, на теле погибшей многочисленные ножевые ранения, из квартиры пропали золотые украшения.