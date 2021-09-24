В Тульской области России в ДТП погибли двое кыргызстанцев

В Тульской области России в ДТП погибли два кыргызстанца. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

По его данным, ДТП произошло 23 сентября в Веневском районе. Всего погибли четверо человек, двое из них — кыргызстанцы: мужчина 1986 года рождения и женщина 1987 года рождения.

«По факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц» УК РФ», — отметили в дипмиссии.

Сотрудники консульского отдела посольства находятся на связи с представителями правоохранительных органов, а также с родственниками погибших, которым разъяснен порядок получения компенсации на репатриацию тел для захоронения.