В Джети-Огузском районе незаконно вырубили 242 тянь-шаньские ели

Неизвестные вырубили в урочище Сары-Тор Джети-Огузского района 242 тянь-шаньские ели. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по экологии и климату.

«20 сентября после заявления гражданских активистов села Саруу была организована проверка фактов незаконной вырубки деревьев в урочище на территории Жуукинского лесничества. Выявлена самовольная рубка 242 деревьев тянь-шаньской ели общим объемом 77,8 кубических метра. Нанесенный государству ущерб предварительно оценивается в 444 тысячи сомов», — уточнили в ведомстве.

Материалы проверки переданы следственному отделу местной милиции для дальнейшего расследования, а также поиска и привлечения нарушителей к ответственности.