В Баткене кыргызстанцы пытались незаконно ввезти в страну виноград и посуду

В Баткенской области пограничники пресекли незаконный провоз контрабандных грузов через границу. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что в ходе патрулирования участка в ущелье Кичи-Бел Сынык Лейлекского района пограничный наряд задержал две автомашины Mercedes-Benz Sprinter под управлением граждан Кыргызстана.

«Во время досмотра автомашин пограничный наряд обнаружил груз — 4 тонны винограда без разрешительных документов. Водители пытались нелегально перевезти груз из Таджикистана в Кыргызстан», — сообщили в Погранслужбе.

кыргызско-узбекском участке госграницы в местности Жаны-Жер Кадамджайского района пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали автомашину

Hyundai

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Porter

под управлением 27-летнего кыргызстанца.

Кроме того, на

«Водитель пытался незаконно, вне пункта пропуска провезти из Узбекистана в Кыргызстан посуду. При этом у перевозчика отсутствовали разрешительные документы на груз. После оформления протоколов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве.