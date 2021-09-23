22:21
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Происшествия

В Баткене кыргызстанцы пытались незаконно ввезти в страну виноград и посуду

В Баткенской области пограничники пресекли незаконный провоз контрабандных грузов через границу. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что в ходе патрулирования участка в ущелье Кичи-Бел Сынык Лейлекского района пограничный наряд задержал две автомашины Mercedes-Benz Sprinter под управлением граждан Кыргызстана.

«Во время досмотра автомашин пограничный наряд обнаружил груз — 4 тонны винограда без разрешительных документов. Водители пытались нелегально перевезти груз из Таджикистана в Кыргызстан», — сообщили в Погранслужбе.

Кроме того, на кыргызско-узбекском участке госграницы в местности Жаны-Жер Кадамджайского района пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали автомашину Hyundai-Porter под управлением 27-летнего кыргызстанца.

«Водитель пытался незаконно, вне пункта пропуска провезти из Узбекистана в Кыргызстан посуду. При этом у перевозчика отсутствовали разрешительные документы на груз. После оформления протоколов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208084/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
Две тонны винограда пытались нелегально ввезти из Таджикистана в Кыргызстан
Контрабандисты пытались вывезти уголь из Кыргызстана в Таджикистан
В Баткенской области задержали контрабанду топлива и энергетиков
Сотрудников таможни задержали в Бишкеке за контрабанду
В Кыргызстане готовят паспорта 50 приоритетных предприятий
В Баткенской области пограничники задержали контрабанду на 400 тысяч сомов
В Минэкономики и финансов рассказали о планах по развитию Баткенской области
Китай оказал помощь школам в Баткенской области, пострадавшим при конфликте
ОПГ, занимающиеся контрабандой, пытаются очернить нас — ГКНБ
В Кыргызстан незаконно пытались ввезти более тысячи голов скота
Популярные новости
Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой
В&nbsp;Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки В Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки
Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на&nbsp;трассе в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo;, задержали Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на трассе в аэропорт «Манас», задержали
По&nbsp;факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов По факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов
Бизнес
Подключай домашний интернет + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima от&nbsp;445 сомов за&nbsp;первый месяц! Подключай домашний интернет + ТВ от Saima от 445 сомов за первый месяц!
Премьер Индии связывает порт Чабахар с&nbsp;новыми возможностями для Центральной Азии Премьер Индии связывает порт Чабахар с новыми возможностями для Центральной Азии
MegaCom и&nbsp;госпредприятие &laquo;Инфоком&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
23 сентября, четверг
22:04
В ночном клубе Бишкека ножом ранили посетителя. Подозреваемый задержан В ночном клубе Бишкека ножом ранили посетителя. Подозре...
21:45
Чаще убирать мусор из урн на остановках просят бишкекчане
21:19
В Баткене кыргызстанцы пытались незаконно ввезти в страну виноград и посуду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 сентября: без осадков
20:37
В Джети-Огузском районе незаконно вырубили 242 тянь-шаньские ели