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Происшествия

Две тонны винограда пытались нелегально ввезти из Таджикистана в Кыргызстан

Пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандных грузов через государственную границу. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что в ходе несения службы в местности Сай пограничный наряд задержал автомашину Mercedes-Benz Sprinter, за рулем сидел 40-летний кыргызстанец А.К. Водитель пытался нелегально провезти из Таджикистана в КР 2 тысячи 400 килограммов винограда.

«Кроме того, в местности Сада Лейлекского района пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ обнаружили и задержали автомашину Hyundai-Porter. Водитель — гражданин КР А.К., пытался провезти из Таджикистана в КР строительные и хозяйственные материалы без разрешительных документов. После оформления протоколов о задержании водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — сообщили в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207662/
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