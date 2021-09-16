В Баткенской области задержали контрабанду топлива и энергетиков

В Баткенской области пограничники задержали контрабанду топлива и энергетиков. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

По ее данным, 16 сентября в местности Кожом-Булак пограничный наряд задержал автомашину Hyundai-Porter под управлением 36-летнего гражданина КР, который пытался незаконно провезти из Таджикистана в Кыргызстан больше 2 тысяч банок энергетического напитка Jaguar.

Фото отдела по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ. Контрабандный груз энергетиков

В этот же день в местности Мазар пограничный наряд задержал граждан Кыргызстана, которые пытались передать 240 литров ГСМ в канистрах на территорию Таджикистана.

Фото отдела по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ. Контрабандный груз ГСМ

После оформления документов задержанные и груз были переданы сотрудникам правоохранительных органов.