19:38
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Происшествия

Чиновники Баткена при строительстве школ и садиков нанесли ущерб в 38 миллионов

В Баткенской области при строительстве социальных объектов государству нанесен ущерб на более 38 миллионов сомов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, должностные лица Баткенского областного управления капстроительства за невыполненные и незавершенные строительные работы по шести социальным объектам (школы, детские сады) на территории Баткенского, Лейлекского и Кадамджайского районов незаконно перечислили частным лицам 38 миллионов 114 тысяч 608 сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207192/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Кылычбеку Саркарбаеву
В Кыргызстане построят 122 соцобъекта на 1 миллиард 270 миллионов сомов
Госорганы Кыргызстана провели 17 незаконных повторных проверок предпринимателей
Ущерб от конфликта на кыргызско-таджикской границе составил 1,3 миллиарда сомов
В Генпрокуратуре большая чистка: решения президента о кадровых перестановках
Убийство детей. Сотрудники Генпрокуратуры не ответили на вопросы журналистов
Рост преступности. В Генпрокуратуре рассказали о раскрываемости
Злоумышленники болели. В Генпрокуратуре объяснили рост преступности
На Иссык-Куле в собственность государства вернули участок за 100 миллионов сомов
При строительстве тротуара в Баткене государству нанесен ущерб в крупном размере
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о&nbsp;подозрении Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении
Находившегося в&nbsp;межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в&nbsp;России Находившегося в межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в России
В&nbsp;Нарыне милиция задержала мужчин, совершивших разбой В Нарыне милиция задержала мужчин, совершивших разбой
В&nbsp;Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за&nbsp;лобби на&nbsp;выборах В Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за лобби на выборах
Бизнес
Улукбек Марипов ознакомился с&nbsp;инновационными цифровыми проектами MegaCom Улукбек Марипов ознакомился с инновационными цифровыми проектами MegaCom
Крутые возможности сети&nbsp;О! и&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для студентов! Крутые возможности сети О! и приложения «Мой О!» для студентов!
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
15 сентября, среда
19:28
Садыр Жапаров вылетел в Таджикистан для участия в сессии ОДКБ Садыр Жапаров вылетел в Таджикистан для участия в сесси...
19:24
В Токмаке открыли социальный городок для малоимущих семей
19:23
Обвинение в захвате власти. Депутата Бакыта Джетигенова допросили в МВД
19:11
Чиновники Баткена при строительстве школ и садиков нанесли ущерб в 38 миллионов
19:00
Цифра дня. 1 тысяча 966 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года