Чиновники Баткена при строительстве школ и садиков нанесли ущерб в 38 миллионов

В Баткенской области при строительстве социальных объектов государству нанесен ущерб на более 38 миллионов сомов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, должностные лица Баткенского областного управления капстроительства за невыполненные и незавершенные строительные работы по шести социальным объектам (школы, детские сады) на территории Баткенского, Лейлекского и Кадамджайского районов незаконно перечислили частным лицам 38 миллионов 114 тысяч 608 сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.