11:53
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Происшествия

Жалоба на бездействие милиции в поисках велосипеда. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже велосипеда. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района столицы.

Ранее читатель 24.kg писал, что в районе старого аэропорта у горожанина украли велосипед, а милиция бездействует в поисках.

По данным правоохранительных органов, 12 сентября в милицию поступило сообщение о том, что со двора дома на проспекте Чингиза Айтматова украли велосипед стоимостью 14 тысяч сомов. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Задержан 41-летний подозреваемый, его водворили в ИВС.

Правоохранители устанавливают возможную причастность задержанного к другим аналогичным фактам преступлений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207115/
просмотров: 745
Версия для печати
Материалы по теме
У бишкекчанина украли велосипед, а милиция бездействует в поисках, жалуется он
Компания BMW представила два концептуальных электровелосипеда
В Токмаке задержали подозреваемого в грабеже
Трое бишкекчан угнали и разбили машину Toyota. Двое из них — несовершеннолетние
В Бишкеке милиция задержала серийных воров
Кража в парке имени Панфилова. В Бишкеке задержали двух подозреваемых девушек
Обещал пригнать машины из Ошской области. Подозреваемый в мошенничестве задержан
В парке Панфилова у женщины украли iPhone. Она просит опознать подозреваемых
В Оше мужчина из дома украл 780 тысяч сомов и золотые украшения
В Иссык-Атинском районе женщины, представляясь соцработниками, грабили пожилых
Популярные новости
Находившегося в&nbsp;межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в&nbsp;России Находившегося в межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в России
В&nbsp;Нарыне милиция задержала мужчин, совершивших разбой В Нарыне милиция задержала мужчин, совершивших разбой
В&nbsp;Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за&nbsp;лобби на&nbsp;выборах В Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за лобби на выборах
Страшное ДТП в&nbsp;Чуйской области. Потерпевшие вышли на&nbsp;митинг к&nbsp;Генпрокуратуре Страшное ДТП в Чуйской области. Потерпевшие вышли на митинг к Генпрокуратуре
Бизнес
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
15 сентября, среда
11:34
Первый звонок. 800 милиционеров обеспечивают безопасность школ Чуйской области Первый звонок. 800 милиционеров обеспечивают безопаснос...
11:31
Садыру Жапарову рассказали о подготовке первого форума «ЕС — Центральная Азия»
11:25
COVID-19. С начала пандемии в Кыргызстане провели более 1,8 миллиона тестов
11:12
Всемирный день чистоты. Волонтеры проведут республиканский субботник
11:08
Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении