Жалоба на бездействие милиции в поисках велосипеда. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже велосипеда. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района столицы.

Ранее читатель 24.kg писал, что в районе старого аэропорта у горожанина украли велосипед, а милиция бездействует в поисках.

По данным правоохранительных органов, 12 сентября в милицию поступило сообщение о том, что со двора дома на проспекте Чингиза Айтматова украли велосипед стоимостью 14 тысяч сомов. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Задержан 41-летний подозреваемый, его водворили в ИВС.

Правоохранители устанавливают возможную причастность задержанного к другим аналогичным фактам преступлений.