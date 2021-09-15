В Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки

Общежитие для мигрантов, функционировавшее под Сергиевом Посадом в Московской области, закрыли после резонансного убийства россиянки. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным издания, всех жильцов оттуда уже вывезли. Утверждается, что теперь в здании будет располагаться опорный пункт полиции, аптека, а также многофункциональный центр госуслуг.

По словам советника главы Сергиево-Посадского округа Подмосковья Антона Емелина, проживавшие мигранты теперь размещены на территории муниципалитета в другом общежитии. Что же касается их трудовой деятельности, то работников будут доставлять организованно на автобусе.

Муниципальные власти рапортовали, что, закрыв общежитие, они выполнили единственное требование местных жителей, собравшихся на стихийный сход после изнасилования и убийства пенсионерки. Отмечается, что администрация округа оказала помощь в похоронах убитой женщины.

12 сентября стало известно о пропаже в подмосковном Бужаниново 67-летней пенсионерки. Ее тело нашли в лесу. Подозревают в преступлении двоих мигрантов из Таджикистана. После информации о жестокой расправе над пожилой россиянкой десятки местных жителей в знак протеста устроили митинг возле здания общежития, где жили приезжие. Собравшиеся люди потребовали наказать виновных и закрыть общежитие.