Цифра дня. 15 тысяч 647 нарушений ПДД за неделю совершили водители Кыргызстана

В Кыргызстане с 4 по 11 сентября сотрудники ГУОБДД выявили 15 тысяч 647 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На первом месте неподчинение требованиям дорожных знаков — 6 тысяч 548 нарушений. На втором — нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 5 тысяч 425 нарушений. На третьем — превышение скоростного режима — 2 тысячи 400 нарушений.

215 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что на штрафную стоянку были поставлены 736 автомобилей. В ГУОБДД призывают автовладельцев соблюдать Правила дорожного движения и напоминают о тяжелых последствиях их игнорирования.