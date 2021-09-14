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Происшествия

Цифра дня. 15 тысяч 647 нарушений ПДД за неделю совершили водители Кыргызстана

В Кыргызстане с 4 по 11 сентября сотрудники ГУОБДД выявили 15 тысяч 647 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На первом месте неподчинение требованиям дорожных знаков — 6 тысяч 548 нарушений. На втором — нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 5 тысяч 425 нарушений. На третьем — превышение скоростного режима — 2 тысячи 400 нарушений.

215 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что на штрафную стоянку были поставлены 736 автомобилей. В ГУОБДД призывают автовладельцев соблюдать Правила дорожного движения и напоминают о тяжелых последствиях их игнорирования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206862/
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