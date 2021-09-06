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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 395 нарушений Правил дорожного движения

За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 395 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной службы милиции.

По ее данным, 45 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 7, остановили без водительских удостоверений — 41, за управление авто с подложными номерами — 1, оштрафовали также 40 пешеходов и велосипедистов, иных нарушений — 4 тысячи 261.

На штрафстоянку поставили 327 автомобилей.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206073/
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