За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 395 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной службы милиции.

По ее данным, 45 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 7, остановили без водительских удостоверений — 41, за управление авто с подложными номерами — 1, оштрафовали также 40 пешеходов и велосипедистов, иных нарушений — 4 тысячи 261.

На штрафстоянку поставили 327 автомобилей.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.