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Происшествия

Жителя Исфаны зарезали, пока он спал. Подозреваемых задержали

В Лейлекском районе задержаны подозреваемые в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.
 
Уточняется, что убийство произошло в Исфане 28 августа. Мужчине нанесли несколько ранений острым предметом, когда он спал у себя дома.
 
«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. В рамках уголовного дела был установлен один из подозреваемых. В ходе обыска у него дома обнаружена винтовка ТОЗ-8, патроны, а также наркотики. Он вместе со своим подельником пытался скрыться, но их задержали», — сообщили в УВД.
 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205787/
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