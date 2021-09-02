Жителя Исфаны зарезали, пока он спал. Подозреваемых задержали

В Лейлекском районе задержаны подозреваемые в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

Уточняется, что убийство произошло в Исфане 28 августа. Мужчине нанесли несколько ранений острым предметом, когда он спал у себя дома.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. В рамках уголовного дела был установлен один из подозреваемых. В ходе обыска у него дома обнаружена винтовка ТОЗ-8, патроны, а также наркотики. Он вместе со своим подельником пытался скрыться, но их задержали», — сообщили в УВД.