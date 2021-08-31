На Иссык-Куле мужчина вырубил более 400 деревьев. Его осудили

Иссык-Кульский районный суд признал виновным мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев. Об этом 24.kg сообщили в районной прокуратуре.

Уточняется, что приговором суда обвиняемому применен пробационный надзор сроком на один год.

«По материалам дела, С.Э. арендовал земельный участок в Ананьевском айыл окмоту и вырубил там 475 деревьев. Ущерб окружающей среде оценен в 3 миллиона 1 тысячу 86 сомов», — сообщили в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что за восемь месяцев прокуратура Иссык-Кульского района провела три проверки по исполнению требований экологического законодательства. По актам прокурорского реагирования возмещен ущерб, причиненный лесному фонду, на сумму 128 тысяч сомов.