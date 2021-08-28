Стрельба в Бишкеке. ГКНБ расследует четыре уголовных дела

ГКНБ расследует четыре уголовных дела в отношении сотрудника управления Патрульной службы милиции, застрелившего Чингиза Абдыраева. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что ранее по факту прокуратурой было зарегистрировано досудебное производство по статье «Превышение власти» УК КР. В этот же день инспектор УПСМ Ж.Д. был задержан по подозрению в совершении этого преступления. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — проинформировали в ведомстве.

В ГКНБ отметили, что дополнительно зарегистрировано три досудебных производства по фактам укрывательства преступления, злоупотребления должностным положением и убийства.

Уголовные дела находятся на личном контроле председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«Уголовные дела расследуются главным следственным управлением ГКНБ. По результатам их расследования все виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, накануне в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение.

Милиционера, застрелившего Чингиза Абдыраева, водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.