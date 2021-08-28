Стрельба в Бишкеке. Невеста рассказала, как убили ее жениха Чингиза Абдыраева

В соцсетях появилось видеообращение невесты погибшего в результате стрельбы в Бишкеке на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя.

По словам девушки, ее жених Чингиз не нападал на сотрудника УПСМ. Она была на месте и все видела: инспектор Патрульной службы выхватил табельное оружие и застрелил мужчину.

В другом обращении, также появившемся в соцсетях, друзья и родственники заявляют, что Чингиз Абдыраев был единственным сыном и он получил правильное воспитание. Сопротивления он не оказывал, и оружия у него не было.

Напомним, накануне примерно в 21.30 в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение.

Милиционера, застрелившего Чингиза Абдыраева, водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.