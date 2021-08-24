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Гражданина Турции подозревают в мошенничестве со строительством домов в Бишкеке

В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Первомайского района столицы.

УВД Первомайского района
Фото УВД Первомайского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

По его данным, 21 июля в милицию обратился горожанин и попросил принять меры в отношении директора ОсОО «Фыртына Иншаат». В октябре 2019 года подозреваемый взял $18 тысяч 500 у потерпевшего и обещал построить пятиэтажный дом. Однако строительство приостановили, а заявителю до сих пор не вернули $14 тысяч 300.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 35-летнего гражданина Турции К.М. и водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204850/
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