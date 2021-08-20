Затащил в машину и стал трогать. В ГУВД ответили на заявление о пытках в Токмаке

Доводы адвоката о пытках в отношении подозреваемого в развратных действиях над несовершеннолетней не соответствуют действительности. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что 25 июня в ГОВД Токмака с заявлением обратилась 42-летняя Т.Ж. Она просила принять меры в отношении соседа, который в ночь на 25 июня совершил развратные действия с ее несовершеннолетней племянницей. При этом женщина указала, что является законным опекуном пострадавшей девочки.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Развратные действия» УК КР. Девочка допрошена в присутствии законного опекуна и представителей органов социального развития. Она показала, что 25 июня примерно в 00.00 сосед схватил ее и посадил в машину. Со слов девочки, мужчина заставил ее снять штаны и начал трогать. Когда родственница потерпевшей стала ее искать, сосед испугался и отпустил подростка. Милицией установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний У.У. Он признался в содеянном», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве отметили, что после первичного допроса подозреваемого были назначены соответствующие экспертизы, которые установили, что на вещах несовершеннолетней девочки имеются биологические следы мужчины.

Подозреваемый после заключения экспертизы стал утверждать, что в отношении него милиционеры применили пытки и поменял показания.

«30 июля У.У. задержан и водворен в ИВС ГОВД Токмака, в последующем судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Родственники и сам подозреваемый давили на девочку. Законный опекун по этому факту обратилась в следственные органы. В ходе следственных действий несовершеннолетняя категорически отказалась давать какие-либо показания в присутствии опекуна. В итоге законным представителем девочки были признаны представители органов соцразвития и девочка была определена в реабилитационный центр «Бактылуу балалык». По фактам пыток материалы рассматриваются в ГКНБ», — прокомментировали в ГУВД.