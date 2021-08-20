17:15
USD 84.62
EUR 98.89
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Затащил в машину и стал трогать. В ГУВД ответили на заявление о пытках в Токмаке

Доводы адвоката о пытках в отношении подозреваемого в развратных действиях над несовершеннолетней не соответствуют действительности. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме
Жителя Токмака подозревают в развращении девочки. Адвокат заявила о пытках

Уточняется, что 25 июня в ГОВД Токмака с заявлением обратилась 42-летняя Т.Ж. Она просила принять меры в отношении соседа, который в ночь на 25 июня совершил развратные действия с ее несовершеннолетней племянницей. При этом женщина указала, что является законным опекуном пострадавшей девочки.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Развратные действия» УК КР. Девочка допрошена в присутствии законного опекуна и представителей органов социального развития. Она показала, что 25 июня примерно в 00.00 сосед схватил ее и посадил в машину. Со слов девочки, мужчина заставил ее снять штаны и начал трогать. Когда родственница потерпевшей стала ее искать, сосед испугался и отпустил подростка. Милицией установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний У.У. Он признался в содеянном», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве отметили, что после первичного допроса подозреваемого были назначены соответствующие экспертизы, которые установили, что на вещах несовершеннолетней девочки имеются биологические следы мужчины.

Подозреваемый после заключения экспертизы стал утверждать, что в отношении него милиционеры применили пытки и поменял показания.

«30 июля У.У. задержан и водворен в ИВС ГОВД Токмака, в последующем судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Родственники и сам подозреваемый давили на девочку. Законный опекун по этому факту обратилась в следственные органы. В ходе следственных действий несовершеннолетняя категорически отказалась давать какие-либо показания в присутствии опекуна. В итоге законным представителем девочки были признаны представители органов соцразвития и девочка была определена в реабилитационный центр «Бактылуу балалык». По фактам пыток материалы рассматриваются в ГКНБ», — прокомментировали в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204646/
просмотров: 558
Версия для печати
Материалы по теме
Жителя Токмака подозревают в развращении девочки. Адвокат заявила о пытках
Новорожденную девочку бросили в выгребную яму. Мать не отказывается от ребенка
Чиновники, помогите! В Бишкеке 15-летний подросток живет в компьютерном клубе
Коррупция, пытки, взятки. За что задерживают силовиков
TikTok усилит меры безопасности для детей
В Москве женщина оставила новорожденного во дворе дома
Они хотели набегаться на свободе. Как адаптировались дети, возвращенные из Ирака
МВД просит родителей объяснить детям, что такое половая неприкосновенность
Один с ВИЧ. Правозащитники посетили психоневрологический диспансер в Кадамджае
Дело «Кумтора». Правозащитники посетили в ИВС ГКНБ Темира Сариева. Жалоб нет
Популярные новости
В&nbsp;Москве убили гражданку Кыргызстана В Москве убили гражданку Кыргызстана
Пять погибших и&nbsp;10&nbsp;пострадавших: жуткая авария на&nbsp;Иссык-Куле Пять погибших и 10 пострадавших: жуткая авария на Иссык-Куле
Дело Орхана Инанды. Военная прокуратура возбудила дело в&nbsp;отношении пограничников Дело Орхана Инанды. Военная прокуратура возбудила дело в отношении пограничников
В&nbsp;Бишкеке экоактивисты вышли на&nbsp;пикет к&nbsp;зданию посольства США В Бишкеке экоактивисты вышли на пикет к зданию посольства США
Бизнес
КГИПИ проводит летнюю школу &laquo;Роботехника и&nbsp;сайтостроение&raquo; КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
Акция от&nbsp;MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за&nbsp;2&nbsp;сома Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
20 августа, пятница
17:04
В Санкт-Петербурге кыргызстанец ограбил продуктовый магазин В Санкт-Петербурге кыргызстанец ограбил продуктовый маг...
16:55
В аварии в селе Тору-Айгыр пострадали два человека
16:45
Затащил в машину и стал трогать. В ГУВД ответили на заявление о пытках в Токмаке
16:33
КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
16:26
Улукбек Марипов и Михаил Мишустин обсудили двустороннее сотрудничество