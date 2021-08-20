В Санкт-Петербурге кыргызстанец ограбил продуктовый магазин. Угрожая ножом персоналу, он вынес кофе, шоколадную пасту и авокадо. Об этом сообщили российские СМИ.

Инцидент произошел прошлой ночью в Выборгском районе. Мигрант ворвался в сетевой магазин около 03.30 и похитил с прилавка товар. Выручка грабителя не заинтересовала, он упаковал в рюкзак лишь четыре пачки кофе, две банки «Нутеллы» и авокадо.

Остановить похитителя попытались продавщицы. Они вчетвером пошли против парня с ножом. Однако кыргызстанец убежал. Ущерб составил полторы тысячи рублей.

Выйти на след преступника помогли камеры видеонаблюдения. Вскоре правоохранителям удалось отыскать подозреваемого — им оказался 24-летний приезжий из Кыргызстана. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».