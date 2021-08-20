Внимание, розыск! В Московском районе пропал 24-летний Иван Литвинов

В Московском районе пропал 24-летний Иван Литвинов. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Фото Совета общественной безопасности. В Московском районе пропал 24-летний Иван Литвинов

По его данным, парень вышел с территории ОО «Социальная деревня» в селе Мураке по улице Бегалиевой 29 июня в 17.30 и не вернулся до сих пор.

Был одет в белую футболку, синие спортивные штаны и синие шлепки. Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие рыжие, брови густые, уши оттопыренные. Возможно, есть борода. Дезориентирован, страдает психическим расстройством.

Тех, кто владеет информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 0555230490, 0755074720.