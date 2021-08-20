11:06
USD 84.62
EUR 98.89
RUB 1.14
Происшествия

Внимание, розыск! В Московском районе пропал 24-летний Иван Литвинов

В Московском районе пропал 24-летний Иван Литвинов. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. В Московском районе пропал 24-летний Иван Литвинов

По его данным, парень вышел с территории ОО «Социальная деревня» в селе Мураке по улице Бегалиевой 29 июня в 17.30 и не вернулся до сих пор.

Был одет в белую футболку, синие спортивные штаны и синие шлепки. Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие рыжие, брови густые, уши оттопыренные. Возможно, есть борода. Дезориентирован, страдает психическим расстройством.

Тех, кто владеет информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 0555230490, 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204526/
просмотров: 861
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В Балыкчи без вести пропал 17-летний Азим Садырбеков
Внимание, розыск! В Балыкчи пропал 18-летний Азим Садырбеков
Мужчина совершил непристойные действия. Подробности о задержании
Внимание, розыск! В Сокулукском районе пропала 17-летняя Саида Исмаилова
Внимание, розыск! В Алексеевке без вести пропал 47-летний Владимир Булатов
Внимание, розыск! В селе Юрьевка пропала 11-летняя Зейнеп Кадырова
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 48-летний Нурдин Амсадоев
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 38-летний Медер Мусоходжоев
Тело пропавшей на Иссык-Куле Варвары Конопасевич нашли в ущелье Каракола
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 31-летний Темирбек Шермат уулу
Популярные новости
В&nbsp;Москве убили гражданку Кыргызстана В Москве убили гражданку Кыргызстана
Пять погибших и&nbsp;10&nbsp;пострадавших: жуткая авария на&nbsp;Иссык-Куле Пять погибших и 10 пострадавших: жуткая авария на Иссык-Куле
Дело Орхана Инанды. Военная прокуратура возбудила дело в&nbsp;отношении пограничников Дело Орхана Инанды. Военная прокуратура возбудила дело в отношении пограничников
В&nbsp;Бишкеке экоактивисты вышли на&nbsp;пикет к&nbsp;зданию посольства США В Бишкеке экоактивисты вышли на пикет к зданию посольства США
Бизнес
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
20 августа, пятница
11:05
Очередная драка мигрантов в Москве. У кыргызстанца сотрясение мозга Очередная драка мигрантов в Москве. У кыргызстанца сотр...
10:51
Улукбек Марипов: Испытание пандемией укрепило потенциал ЕАЭС
10:37
COVID-19 в мире. Заразились более 209,9 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
10:33
Для зараженных COVID-19 свободны 378 коек в медучреждениях Бишкека
10:29
Ни одного случая смерти после вакцинации от COVID-19 в Кыргызстане нет