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Происшествия

В ГУОБДД рассказали о причинах тяжких аварий на дорогах страны

В ГУОБДД уверили, что усердно проводят профилактические мероприятия по борьбе с нарушениями ПДД на дорогах. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики Манас Cыдыгалиев.

По его словам, разрабатывается дислокация постов с учетом аварийности на участках дорог.

«ДТП с тяжкими последствиями в основном фиксируются на дорогах республиканского значения: Бишкек — Ош, Бишкек — Каракол. Количество патрульных постов увеличиваем. То, что сотрудник ГУОБДД стоит на дороге, это уже является профилактикой. Причинами тяжких ДТП являются превышение скорости и выезд на встречную полосу движения», — сказал Манас Cыдыгалиев.

Ранее управление Патрульной службы милиции Бишкека опубликовало в своем Instagram-аккаунте ролик о погибших в авариях гражданах. На кадрах фотографии молодых людей, которые стали жертвами ДТП.

Отметим, в середине июня президент Садыр Жапаров поручил МВД усилить комплекс мер по предупреждению ДТП. Однако аварий, в том числе со смертельным исходом, на дорогах страны не становится меньше.

А 3 апреля 2021 года глава кабинета министров Улукбек Марипов и вовсе распорядился снизить штрафы за нарушение Правил дорожного движения.

Только вчера семь человек погибли в результате аварии, произошедшей в Тонском районе Иссык-Кульской области. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204334/
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