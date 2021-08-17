В Алае за кражи задержали 13-летнюю школьницу

В Алайском районе Ошской области 13-летняя девочка систематически занималась крупной кражей денег. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, в селе Гульча в милицию часто поступали заявления о кражах. По подозрению в совершении преступлений задержали 13-летнюю ученицу 8-го класса.

Во время следствия выяснилось, что девочка из неблагополучной семьи. Семья выживала на деньги, вырученные от продажи мант. Школьница продавала их на рынках.

На допросе подросток призналась, что во время продажи мант обворовывала автомобили, которые оставляли открытыми.

Во время обыска в доме у школьницы милиционеры нашли $2,8 тысячи. Деньги вернули владельцам.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 200 «Кража».