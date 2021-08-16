В Бишкеке гражданин Великобритании напал на администратора бара

В Бишкеке гражданин Великобритании напал на девушку — администратора бара. Милиция зарегистрировала случившееся по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

По информации ведомства, опубликованный в ряде СМИ инцидент произошел еще в начале августа.

«3 августа в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка И.Р. с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который примерно в 4.30 на пересечении проспекта Чуй и улицы Турусбекова ударил ее», — сказали в УВД.

Отмечается, что подозреваемый был доставлен в УВД Ленинского района патрульной милицией в тот же день. В отношении него было начато расследование.

«Согласно заключению судмедэкспертизы, у пострадавшей не было выявлено каких-либо телесных повреждений. Будет решаться вопрос о назначении повторной судмедэкспертизы, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям гражданина Великобритании», — заключили в пресс-службе УВД.

Расследование происшествия продолжается.