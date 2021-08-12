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Происшествия

Бишкекчанин угнал машину Lexus. Его задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в угоне автомобиля Lexus. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в угоне автомобиля Lexus

По его данным, накануне в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Лермонтова угнали автомашину.

Сотрудники УПСМ по горячим следам задержали 32-летнего подозреваемого и доставили в УВД Свердловского района для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 206 «Угон автомототранспортного средства» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203791/
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Бишкекчанин угнал машину Lexus. Его задержали