Это экоцид. Влад Ушаков показал, как Чуйская долина становится зоной бедствия

Известный фотограф и экоактивист Влад Ушаков показал, как гибнет Чуйская долина. Это настоящий экоцид чиновников, заявляет он.

«Это лето выдалось засушливым для всего Кыргызстана. Однако больше всего последствия маловодья ощущаются в Чуйской области. Сейчас всю территорию Чуйской долины можно так или иначе рассматривать как зону экологического бедствия и экоцида. По словам специалистов, в водохранилище «Спартак» в хорошие времена водилось самое большое количество видов рыбы в регионе и вообще в Кыргызстане. Всего здесь было обнаружено 25 видов, среди них щука, карась, чебак, маринка, окунь, змееголов, толстолоб, карп, осман, форель, элеотрис, усач, сом. Сейчас, в той или иной степени, гибель коснулась практически всего видового состава. Гибель рыбы в водоемах Чуйской долины происходит не только из-за спуска воды. Причиной могут быть сильная жара, отсутствие ветра и недостаток кислорода в воде. Это связано в том числе и с тем, что разрастается низшая микрофлора — несъедобная для рыб растительность, которая поглощает принадлежащий рыбе кислород. Вода в каналах прогревается выше 26 градусов Цельсия при норме 21 градус, поэтому идет активное цветение водорослей. Днем они в процессе фотосинтеза вырабатывают кислород, а ночью потребляют, вызывая его суточный недостаток», — рассказал Влад Ушаков.