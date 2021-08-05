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В России судят белоруса за убийство кыргызстанца

Во Владимирской области судят гражданина Беларуси, убившего по неосторожности своего коллегу из Кыргызстана. Об этом пишет сайт time33.ru.

По его данным, мужчины с августа 2020 года трудились вместе на территории Петушинского района, где они снимали квартиру.

В ноябре 2020 года они распивали у себя дома алкоголь и повздорили, обвиняемый 52-летний белорус сильно ударил рукой своего 43-летнего товарища в живот и грудь. От ударов у мужчины произошло внутреннее кровоизлияние. Он скончался. Обвиняемый же после драки лег спать.

Прокуратура завела на подозреваемого уголовное дело по части 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в Петушинском районном суде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203197/
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