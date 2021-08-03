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Происшествия

В Бишкеке выявили 155 нарушителей с транзитными номерами на авто

В Бишкеке за неделю зафиксировали 115 нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей с транзитными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, в том числе 90 авто — с российскими номерными знаками, 7 — с армянскими, 1 — с абхазскими, 1 — с казахстанскими, 1 — с грузинскими, 13 — других иностранных государств. За неуплату штрафов, просрочку и несвоевременную регистрацию на штрафстоянку поставили три автомобиля.

«УПСМ продолжит проверку и будет принимать меры в отношении водителей, нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками, скрывающихся от камер видеонаблюдения «Безопасного города», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане задержано 10 авто с абхазскими номерами. Их владельцы провели митинг.

Позже в ГТС рассказали, что в действиях отдельных лиц, организовавших ввоз на таможенную территорию ЕАЭС в КР транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии в целях незаконного эксплуатирования на территории республики без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный государственный учет, есть состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом КР, автомобили подлежат помещению в зоны таможенного контроля, а именно на склады временного хранения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203043/
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