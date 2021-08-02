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Происшествия

МЧС предупреждает об опасности. В Сокулукском районе прорвало горное озеро Акпай

В Сокулукском районе прорвало высокогорное озеро Акпай, расположенное в ущелье Белогорка. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МЧС.

«Объем воды в реке Сокулук составляет около 20 кубических метров в секунду. Спасатели информируют население об опасности. Люди, живущие по руслу реки, эвакуируются в безопасные зоны», — проинформировали в МЧС.

Отмечается, что прорыв озера вызвал селевые потоки, которые заблокировали 400 метров автодороги Сокулук — Тош-Булак. С пастбищ эвакуированы восемь семей пастухов. Автодорога Сокулук — Шаркирытма закрыта.

Силы гражданской защиты Чуйской области и спасатели МЧС Сокулукского района перешли на усиленный режим работы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202900/
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