МЧС предупреждает об опасности. В Сокулукском районе прорвало горное озеро Акпай

В Сокулукском районе прорвало высокогорное озеро Акпай, расположенное в ущелье Белогорка. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МЧС.
«Объем воды в реке Сокулук составляет около 20 кубических метров в секунду. Спасатели информируют население об опасности. Люди, живущие по руслу реки, эвакуируются в безопасные зоны», — проинформировали в МЧС.
Отмечается, что прорыв озера вызвал селевые потоки, которые заблокировали
Силы гражданской защиты Чуйской области и спасатели МЧС Сокулукского района перешли на усиленный режим работы.