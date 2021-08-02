Задержан иностранец, вербовавший кыргызстанцев на войну

Сотрудники ГКНБ задержали иностранца, вербовавшего кыргызстанцев для участия в боевых действиях на стороне террористов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Гражданин иностранного государства — активный функционер международной террористической организации, который скрывался в Кыргызстане и разыскивался за совершение особо тяжких преступлений.

При координации зарубежных центров международного терроризма он активно занимался вербовкой рекрутов среди религиозной части населения с целью дальнейшей их переправки в зону вооруженного конфликта.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к незаконной деятельности.