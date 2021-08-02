В Баткенской области от схода селя пострадали три села

Три села пострадали от схода селя в Баткенской области. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«1 августа в 21.30 проливные дожди вызвали селевые потоки в селе Алыш Кадамджайского района. Затоплено 17 дворов жилых домов, в том числе подвалы семи. Сель повредил 4 километра дорог, движение по ним затруднено. Повреждены 13 огородов, три участка оросительного канала, четыре опоры электростанции», — сообщили в ведомстве.

Селевой поток также разрушил 700 метров дороги в селе Валакыш и 200 метров дороги в селе Кызыл-Булак. На местах работают спасатели, тяжелая техника и комиссия по гражданской защите.

Напомним, сегодня утром очевидцы опубликовали видео селя, сошедшего в селе Кызыл-Булак.

В Кыргызстане участились случаи схода селей. Так, 12 июля на джайлоо Мал-Калды грязевые потоки унесли восемь жителей, в том числе детей.