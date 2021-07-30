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Происшествия

На Иссык-Куле близ Балыкчи сошел сель. Трасса Бишкек — Каракол размыта

На Иссык-Куле минувшей ночью близ Балыкчи сошел сель. Трасса Бишкек — Каракол размыта. Проезд по ней затруднен. В ближайших селах подтоплены дворы и разрушены дороги. Об этом 24.kg сообщил читатель.

В пресс-службе МЧС редакции подтвердили информацию. По ее данным, стихийное бедствие произошло в 4.30.

В Балыкчи и на перевале Кескен-Бель, в селах Кара-Талаа и Оттук Тонского района обильные дожди вызвали сели.

«Внутренние дороги и канавы заполнены песком и гравием, есть подтопления жилых домов. В настоящее время очистные работы на территории проводят 15 спасателей Балыкчинского городского отделения МЧС, две машины спецтехники и 20 спасателей Тонского районного отделения МЧС», — уточнили в ведомстве.

Сообщается также, что жертв нет. Нанесенный стихийным бедствием ущерб устанавливается.

Отметим, в Кыргызстане участились случаи схода селей. Так, 12 июля на джайлоо Мал-Калды грязевые потоки унесли восемь жителей, в том числе детей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202629/
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