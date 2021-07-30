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Происшествия

В Таласской области с авариями решили бороться при помощи баннеров

В Таласской области сотрудники ОБДД решили бороться с автоавариями при помощи баннеров. На трассе международного значения Тараз — Талас — Суусамыр сотрудники дорожной инспекции вывесили плакаты, призывающие водителей к соблюдению правил. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Вывешены баннеры «Атаке, шашпачы!» («Папа, не торопись!») в селах Кызыл-Адыр и Кырк-Казык. В селе Чон-Капка размещен баннер «Олумду эмес омүрдү танда, айдоочу» («Выбери жизнь, а не смерть, водитель»)», — проинформировали в милиции.

Отметим, только за последнее время в стране произошло несколько смертельных ДТП, в которых погибли люди. В аварии на Иссык-Куле в селе Чырпыкты пострадали десять человек, пятеро погибли. В ДТП в Чуйской области погибли четыре человека, позже еще двое скончались в больнице. С января по июль в Бишкеке с мест аварий скрылся 271 водитель.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202594/
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