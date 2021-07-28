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В ГКНБ объяснили свой повышенный интерес к майнинг-фермам

Незаконно подключенные к электрическим сетям майнинг-фермы (производство для добывания криптовалюты) наносят урон государству и энергетическим компаниям. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. В ведомстве решили объяснить причины активной борьбы с незаконными добытчиками цифровой валюты.

«С 2017 года резкое повышение роста курса криптовалюты по отношению к доллару США породило целую волну «майнеров», которые используют относительно дешевую электроэнергию в Кыргызстане. Следует отметить, что майнинг-фермы потребляют большой объем электроэнергии. С увеличением майнинг-ферм, соответственно, потребление электроэнергии за счет майнинга возросло, что стало одной из причин, которая привела к энергетическому кризису в стране», — говорится в сообщении.

Майнинг-ферма с устройством в количестве 10 тысяч штук потребляет в среднем 408 тысяч киловатт электроэнергии в сутки — столько же, сколько потребляет район с населением 40 тысяч человек.

Учитывая возникающий дефицит электроэнергии в республике, приказом ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» от 4 апреля 2019 года введен временный запрет на выдачу технических условий на цели майнинга.

«Несмотря на это, майнинг-фермы по сегодняшний день продолжают подпольно осуществлять свою деятельность, когда как идет нехватка электроэнергии населению страны. При этом деятельность майнинг-ферм за счет альтернативных источников энергии (частные малые ГЭС), не является нарушением закона и временный запрет по отношению последних не распространяется», — сообщают в ГКНБ.

Отмечается, что в 2020 году в Кыргызстане впервые был установлен тариф для субъектов майнинга в размере 2,24 сома за киловатт-час, также в Налоговый кодекс был введен налог в размере 15 процентов от потребленной электроэнергии с добычи криптовалюты.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202408/
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