В Фонде развития Иссык-Кульской области выявлены нарушения

Генеральная прокуратура направила в кабинет министров представление о нарушении законности в работе Фонда развития Иссык-Кульской области. Копия официального обращения главного надзорного органа оказалась в распоряжении 24.kg.

В письме отмечается, что Генпрокуратура проверила целевое использование средств фонда. Выяснилось, что он создан в 2011 году для финансирования (софинансирования) приоритетных инициатив местного сообщества, направленных на создание благоприятных условий для социально-экономического развития области и образования бюджетообразущих бизнес-проектов.

При этом из средств Фонда развития Иссык-Кульской области шла выплата компенсаций по возмещению ущерба от потери пастбищных угодий, используемых ЗАО «Кумтор Голд Компани».

В Генпрокуратуре считают, что эта норма противоречит цели создания фонда и нормам законодательства Кыргызстана. Ведь по закону платить компенсации за пользование пастбищами должен сам недропользователь. К тому же средства Фонда развития Иссык-Кульской области изначально предназначались для создания новых бизнес-проектов.

Поэтому Генеральная прокуратура обратилась в кабинет министров с предложением до 10 августа 2021 года устранить нарушения и исключить из устава фонда возможность платить компенсации за «Кумтор Голд Компани».