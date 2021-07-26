В Бишкеке мужчина избил девушку и угнал ее машину. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 16 июля с заявлением обратилась гражданка Н.В. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени Ж.

Она рассказала, что Ж. сел в ее машину и заставил ехать в село Орто-Сай. По пути остановил автомашину и избил Н.В. Заявительница, увидев мимо проходящего мужчину, выскочила из автомобиля. После Ж. сел за руль авто и уехал.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 206 «Угон автомототранспортного средства» УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

Подозреваемый гражданин Б.Ж., 1973 года рождения, доставлен в следственную службу. Угнанный автомобиль найден на территории Ленинского района и возвращен заявительнице. Расследование продолжается.