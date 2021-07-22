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В Кыргызстане задержали иностранного боевика

В Кыргызстане задержали иностранного боевика. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

ГКНБ
Фото ГКНБ. В Кыргызстане задержали иностранного боевика

По его данным, Х.А. находился в стране с целью диверсионно-подрывных работ. Иностранец поддерживал устойчивые связи с террористическим подпольем отдельных стран СНГ, оказывал им идеологическую поддержку, а также планировал участие в совершении террористического акта в качестве смертника.

ГКНБ отмечает, что в связи с военно-политической ситуацией в Афганистане со стороны международных террористических организаций предпринимаются попытки по заброске террористов в ряд стран и реанимированию внутреннего подполья для организации террористической деятельности.

«Призываем гражданское население быть бдительным. При обнаружении признаков подготовки к преступлению террористического характера просим незамедлительно информировать правоохранительные органы для принятия своевременных мер реагирования», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201823/
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