В Нарыне в частном доме сотрудники ГКНБ обнаружили незаконную майнинг-ферму

Сотрудники ГКНБ выявили в Нарыне незаконную майнинг-ферму. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что гражданин Б.Т.Б. организовал в частном доме незаконную добычу криптовалюты с установкой майнинговых ферм в количестве 118 единиц. Чтобы скрыть деятельность, замаскировал майнинг-ферму, а также произвел шумоизоляцию и вентиляцию места ее нахождения», — говорится в сообщении.

Фото пресс-центра ГКНБ

ГКНБ ведет работу по установлению всех причастных лиц, участвующих в противоправной деятельности. Ведется следствие.