Сотрудников УВД Октябрьского района Бишкека обвиняют в пытках

Адвокаты обвиняют сотрудников УВД Октябрьского района Бишкека в применении пыток к задержанному. Об этом на пресс-конференции сообщил юрист Александр Типеров.

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По его словам, уже более двух лет правоохранители уходят от ответственности.

«Это произошло 17 января 2019 года. В тот день житель Бишкека Владимир Косаш был выпившим, сидел на кухне дома и разделывал ножом мясо. У него начались галлюцинации и мужчина решил сам позвонить в милицию. По вызову приехал участковый ГОМ № 3 и начал выяснять с тещей Владимира обстоятельства звонка. В какой-то момент мужчина вышел из кухни с ножом и женщина закричала, попросила милиционера забрать нож. Участковый бросился на мужчину, они упали на диван, нож порезал руку правоохранителя», — рассказал адвокат.

Отмечается, что затем в квартиру приехали и другие сотрудники милиции. Один из них начал бить Владимира Косаша головой об стену. Затем его забрали в УВД и продолжили избивать там. В результате у мужчины сломаны ребра, телесные повреждения, образовалась паховая грыжа.

Владимира Косаша осудили на восемь лет тюрьмы за попытку убийства милиционера.

«Через несколько дней Владимир Косаш подал заявление в Генпрокуратуру. Его зарегистрировали и передали в ГКНБ. С тех пор, что бы мы не делали, не можем добиться справедливости. Несмотря на то что провели очную ставку, всех подозреваемых опознали, сделали экспертизы. Однако за последние полгода никаких следственных действий не проводили», — заключил Александр Типеров.