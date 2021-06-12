В Бишкеке задержали подозреваемых в автоугоне. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

По его данным, 2 июня в милицию обратилась жительница города и рассказала, что ее автомобиль Honda Odyssey угнали из двора по улице Толстого.

Начато досудебное производство по статье 206 «Угон автомототранспортного средства» УК КР. Правоохранители задержали двоих подозреваемых. Ленинский районный суд водворил их в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.

Угнанную машину нашли в Сокулукском районе и вернули заявительнице.