Страшная авария на объездной произошла там же, где годом ранее погибли шестеро

Страшная авария, накануне произошедшая на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт вблизи Канта, случилась в том же месте, где в ноябре прошлого года погибли шестеро человек. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

«Это тот же самый перекресток. Со второстепенной дороги выезжал Mercedes-Benz, Lexus ехал по объездной, и они столкнулись практически лоб в лоб. Пострадали четыре человека. Все с различными травмами госпитализированы. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Кто виноват, покажет следствие», — сказали в пресс-службе.

По словам дорожных инспекторов, этот участок трассы — один из самых опасных.

«На перекрестке установлен светофор. Рядом постоянно дежурят наши сотрудники, но, несмотря на это, такие тяжелые происшествия все равно происходят. Пользуясь случаем, мы хотели бы обратиться к водителям. Будьте бдительны! Если вас не пугают штрафы, то задумайтесь о своем здоровье и жизни», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 18 ноября 2020 года на этом же перекрестке на объездной трассе столкнулись Honda Stepwgn и КамАЗ. В общей сложности из-за ДТП тогда погибли шесть человек, еще трое получили травмы.