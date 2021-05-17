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Происшествия

Семьи военнослужащих вышли на митинг. Они против застройки

В Бишкеке в 12-м микрорайоне семьи военнослужащих вышли на митинг.

По словам домкома дома № 73 Назгуль Толопбергеновой, мэрия Бишкека намерена снести забор закрытого военного городка и впритык к их дому построить новый.

«В таком случае получается, что у нас нет не только игровой площадки, но и сам дом будет построен на расстоянии меньше, чем 8 метров от нашего. Есть санитарные нормы. В конце концов, должна быть пожарная безопасность, проезд для скорой помощи. В нашем доме живут военнослужащие, у которых дети инвалиды, как они будут передвигаться, если даже пандус урежут? Мы не против строительства дома, но пусть они строят его на большем расстоянии», — сказала Назгуль Толопбергенова.

Муратбек Касымбеков отметил, что все коммуникации их дома при строительстве соседнего будут разрушены.

«Чиновники не предусмотрели выход при несчастных случаях. Нам даже не дают расстояние для выхода из подъезда. Тут есть военнослужащие, ставшие инвалидами, многодетные семьи. Как им передвигаться? Нас лишают возможности для нормального проживания», — добавил Муратбек Касымбеков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194142/
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