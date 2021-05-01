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Происшествия

Утром на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение

Сегодня в 8.52 на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

Очаг землетрясения располагался в горах Заалайского хребта, в 6 километрах к юго-востоку от села Ачык-Суу, в 23 километрах к юго-востоку от села Кабык, в 28 километрах к юго-востоку от села Кызыл-Эшме.

«В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селе Ачык-Суу — около 4 баллов, в селах Кабык, Жайылма — 2, Кара-Шыбак, Дароот-Коргон, Кызыл-Эшме — 3 балла» — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192515/
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