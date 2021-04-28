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Происшествия

Внимание, розыск! Житель Московского района выехал из дома на авто и исчез

Сотрудники ОВД Московского района разыскивают 41-летнего Самарбека Алымкулова. 13 апреля в 11.30 он выехал из дома в селе Ак-Башат на своей автомашине «Мерседес-Бенц» и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Заведено разыскное дело. По полученной информации, мужчина в настоящее время может находиться на территории Жайылского района», — уточнили в милиции.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Без вести пропавший Самарбек Алымкулов

Без вести пропавший худощавого телосложения. Рост 150-160 сантиметров, волосы короткие седые. Был одет в спортивную кофту синего цвета, штаны серого цвета, на ногах кроссовки серого цвета, на голове кепка красного цвета.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312607727 и 0509831721.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191859/
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