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Происшествия

Милиция разыскивает мужчину. Взял в аренду машину и пропал без вести

Сотрудниками ОВД Аламединского района разыскивается без вести пропавший 46-летний Руслан Сыдыков. 8 апреля он вышел из дома в селе Ленинском, взял в аренду автомашину в селе Аламедин и исчез. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«По имеющейся оперативной информации без вести пропащий мужчина увлекается азартными играми. Кроме того, была получена информация о том, что несколько дней назад его видели в районе Ошского рынка», — уточнили в ГУВД.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Разыскиваемый Руслан Сыдыков

Приметы разыскиваемого: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные короткие, нос прямой, лицо прямоугольное. Был одет: черная ветровка с капюшоном, кофта бордового цвета, классические черные брюки, на ногах туфли коричневого цвета. Особые приметы: есть шрам от аппендицита 10 сантиметров, хромает на правую ногу.

В милиции просят тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, обратиться по следующим номерам телефонов: 0709211808,0550343363 и 0778000999.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191365/
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