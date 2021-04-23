Милиция разыскивает мужчину. Взял в аренду машину и пропал без вести

Сотрудниками ОВД Аламединского района разыскивается без вести пропавший 46-летний Руслан Сыдыков. 8 апреля он вышел из дома в селе Ленинском, взял в аренду автомашину в селе Аламедин и исчез. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«По имеющейся оперативной информации без вести пропащий мужчина увлекается азартными играми. Кроме того, была получена информация о том, что несколько дней назад его видели в районе Ошского рынка», — уточнили в ГУВД.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Разыскиваемый Руслан Сыдыков

Приметы разыскиваемого: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные короткие, нос прямой, лицо прямоугольное. Был одет: черная ветровка с капюшоном, кофта бордового цвета, классические черные брюки, на ногах туфли коричневого цвета. Особые приметы: есть шрам от аппендицита 10 сантиметров , хромает на правую ногу.

В милиции просят тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, обратиться по следующим номерам телефонов: 0709211808,0550343363 и 0778000999.