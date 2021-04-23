19:58
USD 84.80
EUR 101.98
RUB 1.11
Происшествия

В Узбекистан из Кыргызстана пытались вывезти редких оленей

В Баткенской области пресекли попытку нелегального провоза редких животных через госграницу. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в местности Жаны-Жер Кадамджайского района пограничники обнаружили машину Toyota Previa, которая стояла возле линии госграницы.

В салоне авто находилось пять оленей от одного года до четырех лет. «У четверых из них вырваны рога. За рулем машины находился кыргызстанец. Его и пассажира (узбекистанца) задержали. Они пытались вывезти животных в Узбекистан без разрешительных документов», — сообщают в ведомстве.

Задержанных и оленей передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191283/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Тонны мандаринов и 400 килограммов меди пытались незаконно завезти в Кыргызстан
Кумарбек Байдылдаев: Бизнесмены вносят ложные сведения в декларации о товарах
В Кыргызстан пытались ввезти контрабандную капусту и клубнику
В Таджикистан из Кыргызстана пытались незаконно вывезти крупный рогатый скот
Дело Эмиля Жамгырчиева. Адвокат подсудимого просит удалить журналистов из зала
Две тонны куриного мяса пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
Цифра дня. 768 фактов контрабанды выявила таможня с начала года
Тонны лимонов и мандаринов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
Массовая скупка автомобильных катализаторов. В Бишкеке закрыли 12 пунктов сбора
В Кыргызстан пытались провезти контрабандные станки для производства пескоблока
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство В Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство
Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в Бишкеке
Задержан вандал, осквернивший могилы в&nbsp;Чуйской области Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области
Коррупция в&nbsp;аэропорту. В&nbsp;Бишкеке задержана представитель турецкой компании Коррупция в аэропорту. В Бишкеке задержана представитель турецкой компании
Бизнес
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
23 апреля, пятница
19:38
В Узбекистан из Кыргызстана пытались вывезти редких оленей В Узбекистан из Кыргызстана пытались вывезти редких оле...
19:17
Швейцария и Германия помогут югу Кыргызстана в развитии частного сектора
19:13
Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят пособия в честь Дня Победы
19:06
Президент: Имя Булата Минжилкиева написано золотыми буквами в нашей истории
19:00
Афиша Бишкека на выходные: опера, джазовый концерт и премьеры