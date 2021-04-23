В Узбекистан из Кыргызстана пытались вывезти редких оленей

В Баткенской области пресекли попытку нелегального провоза редких животных через госграницу. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.
В салоне авто находилось пять оленей от одного года до четырех лет. «У четверых из них вырваны рога. За рулем машины находился кыргызстанец. Его и пассажира (узбекистанца) задержали. Они пытались вывезти животных в Узбекистан без разрешительных документов», — сообщают в ведомстве.
Задержанных и оленей передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.