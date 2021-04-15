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Происшествия

В Бишкеке неизвестный получил серьезные травмы, упав с моста в отводной канал

В Бишкеке неизвестный мужчина получил серьезные травмы, упав с моста в отводной канал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Вызов в столичную службу спасения «161» поступил сегодня около полуночи. Случайные очевидцы ночного происшествия сообщили, что на пересечении улиц Токомбаева и Сухэ Батора с большой высоты упал мужчина.

С помощью специального снаряжения пострадавшего вытащили из канала.

МЧС КР
Фото МЧС КР

По предварительным данным, мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму и находился без сознания. Его личность пока не установили. Сотрудники МЧС передали его врачам скорой помощи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190146/
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